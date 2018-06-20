Петербуржцы с ограниченными возможностями сыграют в гольф

О создании нового спортивного пространства сообщила администрация Красногвардейского района.

В Красногвардейском районе Петербурга люди с ограниченными возможностями смогут сыграть в гольф. Поле для этого появится в ближайшее время. Об этом сообщили представители пресс-службы администрации района.

Специалисты отметили, что кроме мини-гольфа гости смогут научиться бочче. Местоположение для спортивных развлечений выбрано не случайно: рядом с полем находится реабилитационный центр. Поблизости с локацией разобьют скверы, а для самого поля оборудуют навес.

Чиновники отмечают, что участки согласованы, а также построены под руководством федераций бочче и гольфа.

Фото: Pixabay.com