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В День защиты детей перед в Ленинградский зоопарк образовалась огромная очередь

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Зоопарк закроется в 20 часов.

В День защиты детей у касс Ленинградского зоопарка образовалась огромная очередь. Сегодня, 1 июня, вход для детей свободный. Взрослым, при отсутствии льгот, надо было заплатить за билет 600 рублей. 

Очевидцы засняли очередь, которая растянулась на сотню метров. Зоопарк работает с 10 до 20 часов.

В честь праздника в учреждении придумали специальную программу. В зале лектория показывали мультфильмы "Советы Смешариков", а также представили экспозицию грызунов. С 14 до 15 провели встречу на "Тропе следопыта". Сегодня это была прогулка с ежом, хорьком, кроликом. Также на территории зоопарка было несколько игровых зон. 

Видео: Telegram / Приморский район Спб

Теги: зоопарк, очередь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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