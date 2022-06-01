В День защиты детей перед в Ленинградский зоопарк образовалась огромная очередь

Зоопарк закроется в 20 часов.

В День защиты детей у касс Ленинградского зоопарка образовалась огромная очередь. Сегодня, 1 июня, вход для детей свободный. Взрослым, при отсутствии льгот, надо было заплатить за билет 600 рублей.

Очевидцы засняли очередь, которая растянулась на сотню метров. Зоопарк работает с 10 до 20 часов.

В честь праздника в учреждении придумали специальную программу. В зале лектория показывали мультфильмы "Советы Смешариков", а также представили экспозицию грызунов. С 14 до 15 провели встречу на "Тропе следопыта". Сегодня это была прогулка с ежом, хорьком, кроликом. Также на территории зоопарка было несколько игровых зон.

Видео: Telegram / Приморский район Спб