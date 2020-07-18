Петербуржцы решили пресечь вечеринки на крышах

Горожане предлагают выставить пост охраны, установить колючую проволоку и пустить ток.

В воскресенье, 15 августа, петербуржцы начали дискуссию в социальных сетях о прекращении вечеринок на крышах жилых домов. Пост одного из недовольных граждан появился группе "Пять углов" в социальной сети Facebook.

Автор выложил фотографии из аккаунта в Instagram, который рекламирует "Арт-вечеринки". Инициатор дискуссии не уверен, что такие вечеринки уголовно наказуемы.

Правоохранителям нужны наши заявления, чтобы пресечь хождение толп по крышам? Этот незаконный бизнес обнаглел максимально. А в городе это как-то закреплено законом или подзаконным актом? Или это вариант типа "вандализм", "нанесение ущерба имуществу?", — спрашивает автор публикации.

Одна из участниц беседы поддержала петербуржцы, отметив, что устала от постоянного хохота и топота над своей головой, а также падающих на балкон кроссовок и сумок. Более того, ремонт крыш ложится на плечи жильцов, а не на гостей вечеринок.

Другие участники начали делиться практическими советами предотвращения праздников на крыше. Так, петербуржцы предлагают выставить пост охраны, установить колючую проволоку и пустить ток. Некоторые вспомнили о несчастных случаях на крышах.

Были и те, кто не против экстремальных празднований, но они остались в меньшинстве.

Ранее в Удельном парке горожане предложили создать на территории парка навигацию и информационные щиты. Отметили, что стоит обновить спортивное оборудование, а также установить танцевальные площадки.

Фото: pexels