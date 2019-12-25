Петербуржцы выберут день для празднования Дня Победы

Все мероприятия пройдут онлайн.

Петербуржцы выберут день, когда можно будет отметить День Победы. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что в Петербурге сохраняются все ограничительные меры из-за коронавируса, поэтому все массовые мероприятия пришлось перенести или отменить. Их было запланировано более двухсот.

Все это у нас обязательно будет, как только мы вместе справимся с эпидемией. Мы выберем день, когда все вместе отметим наш главный праздник – День Победы. А сейчас нам надо набраться терпения, заявил Беглов.

В День Победы и в праздничные дни пройдет целая череда онлайн-мероприятий, в том числе "Бессмертный полк".

Фото: Piter.TV