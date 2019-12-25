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Петербуржцы выберут день для празднования Дня Победы
Сегодня, 22:04
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Петербуржцы выберут день для празднования Дня Победы

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Все мероприятия пройдут онлайн.

Петербуржцы выберут день, когда можно будет отметить День Победы. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что в Петербурге сохраняются все ограничительные меры из-за коронавируса, поэтому все массовые мероприятия пришлось перенести или отменить. Их было запланировано более двухсот. 

Все это у нас обязательно будет, как только мы вместе справимся с эпидемией.  Мы выберем день, когда все вместе отметим наш главный праздник – День Победы.  А сейчас нам надо набраться терпения,

заявил Беглов. 

В День Победы и в праздничные дни пройдет целая череда  онлайн-мероприятий, в том числе "Бессмертный полк".

Фото: Piter.TV

Теги: день победы, праздник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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