Петербуржец собирал деньги на "лечение онкологии", чтобы покрыть биржевые долги

В Северной столице будут судить мошенника, который выдал себя за ветерана боевых действия и собирал на свое лечение от онкологического заболевания. Но деньг ему были нужны для оплаты своих долгов после проигрыша на бирже.

Прокуратура Петербурга завершила расследование в отношении мужчины, обвиняемого в мошенничестве. Сотрудникам ведомства удалось выяснить, что подозреваемый разместил на сайте в интернете информацию, что он участник боевых действий. Но на этом обман не закончился. Мужчина объявил сбор средств на его лечение от тяжких заболеваний, в том числе онкологических. Он указал банковские реквизиты, куда ему перевели деньги пять человек. Всего удалось собрать более 30 тысяч рублей.

Но другие пользователи сайта смогли выяснить, что мужчина никогда на войне не был. И ни на какое лечение не ездил.

Позже петербуржец признался, что он проиграл на бирже много денег. Чтобы покрыть долги он набрал кредитов. Закрывать обязанность перед банком он решил за счет отзывчивых и доверчивых людей.

Дело направили в Петроградский районный суд, чтобы выбрать наказание для лже-ветерана. Мужчина уже вернул часть денег. Переведенных ему пользователями.