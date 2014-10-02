Петербуржцы рассказали про новый маршрут по Неве

Водный трамвай ежедневно курсирует по Неве от Финляндского вокзала до Адмиралтейства.

В Петербурге 7 августа открыли ежедневный кольцевой "Невский маршрут" на теплоходе. Аквабусы работают с 11:00 до 19:00 с интервалом в 30 минут по шести остановкам. Жители города поделились впечатлениями о поездке на водном транспорте.

Большинство респондентов остались довольны маршрутом, ведь это отличный способ увидеть город с другого ракурса. По словам жителей, "Невский маршрут" может стать альтернативой общественному транспорту, если в городе 10-балльные пробки или разведены мосты, теплоход перевозит пассажиров с одного берега Невы на другой. На водном судне звучит аудиоэкскурсия в записи, а также предлагают пледы.

Это очень хорошая возможность для местных ощутить себя туристами в городе. Местная жительница

Однако многие петербуржцы отметили, что новый вид транспорта пока плохо организован: нет рекламы, на причалах трудно найти человека, который даст необходимую информацию, билеты можно оплатить только наличными. Также по мнению горожан, аквабусы ничем не отличаются от экскурсионных корабликов, которые уже плавают по Неве.

Стоимость кольцевого маршрута составляет 700 рублей, одна остановка – 100 рублей. Среди респондентов были и те, кто не согласился с установленной ценой билета.

Меня очень разочаровал тот факт, что от Кунсткамеры до Адмиралтейства я доеду за ту же сумму, что и от Летнего сада до Кунсткамеры. Мне кажется, это немножко не соответствует расстоянию, которое я проделала, с таким же успехом я могу и пешком мост перейти. Местная жительница

Большинство опрошенных положительно оценили новый транспорт и надеются, что он приживется среди петербуржцев. По их словам, это интересная задумка, которая уже организована во многих городах Европы.

Видео, фото: Piter TV, Администрация Санкт-Петербурга / материал подготовили Дария Андреева, Дарья Абуталипова.