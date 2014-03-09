Петербуржцы рассказали об опыте эмиграции из России

Наши собеседники рассказали, как решились на переезд, где искали жилье за границей, кем устроились на работу и поделились лайфхаками по адаптации к новым условиям жизни.

Piter.TV пообщался с тремя представителями "новой волны эмиграции" из числа петербуржцев. Отметим, что все герои этого текста так или иначе связаны c IT-сферой.

Ангелина Комиссарова приехала в Петербург из Тюмени в 2018 году. Она поступила в Санкт-Петербургский государственный университет на факультет журналистики. Жила в Северной столице четыре года, но в июле 2022 вместе с мужем уехала из страны.

Почему ты покинула Россию?

Мой молодой человек Леша работал в шведской компании программным инженером. После 24 февраля компания приняла решение закрыть свой офис в России. Многим сотрудникам предложили переехать в Стокгольм, получить работу в головном офисе. Леша оказался среди них. Он сказал, что никуда не поедет без меня, и я решила, что это очень крутая возможность для него, нельзя ее упускать, поэтому согласилась выйти замуж и переехать вместе с ним. Мы занимались вопросом переезда с начала марта, поженились в Петербурге. В конце июля переехали в Стокгольм, жили прямо в центре, район называется Васастан. Но вчера перебрались в коммуну Тебю.

С какими сложностями ты столкнулась в Швеции?

Главная проблема – отсутствие возможности использовать российские карты за границей. Мы сняли все финансы, которые были у нас в России, чтобы купить наличные шведские кроны. Привезли с собой три "котлеты" валюты. Пользоваться наличкой до получения европейских карт – не проблема в любой другой стране, но только не в Скандинавии. В Швеции не принимают наличку в ресторанах, во многих магазинах одежды, обуви, в сфере услуг, даже в секонд-хендах. Мы решили проблему так: перекидываем деньги через криптовалюту и рассчитываемся картой Binance. Правда, это опасный способ, у наших друзей даже блокировали переводы.

Была еще одна проблема: шведское посольство не смогло грамотно разобраться с нашими видами на жительство. В документах есть ошибки с датами, будто мы сначала получили карточки, а потом нам одобрили их выдачу. Из-за этого документы нам делали очень долго.

Как в Швеции найти жилье?

Нам помогал с поиском квартиры агент, которого наняла шведская компания, в которой мой супруг работает разработчиком. Но я знаю, что здесь есть порталы, напоминающие по функционалу Авито. Что касается районов, в Стокгольме вообще нет гетто, поэтому выбирать можно любое место, которое приглянулось. Мы искали тихий район, где много парков, зелени, поэтому забрались довольно далеко от центра города. Наш район очень хорош с точки зрения транспортной доступности: добраться до центра можно за 20 минут. Мы сняли квартиру за 13200 крон, это примерно 1200 долларов или 90000 рублей.

Какую сумму нужно ежемесячно получать, чтобы жить в Швеции?

Швеция – очень дорогая страна, но здесь реально большие зарплаты, даже после вычета огромных налогов. Мы поняли, что нам на жизнь нужно где-то 40000 крон, это 3500 долларов или около 220 тыс. рублей.

Как ты организовала свой заработок в Швеции?

Я думаю, что переезжать сюда стоит специалистам в области IT-технологий. Чтобы получить другую работу, нужно обязательно знать шведский. Я пока работаю на российскую компанию и сижу на фрилансе. До Нового года мы являемся налоговыми резидентами РФ, поэтому я плачу налог на доходы как все. Но в 2023 году уже буду платить налог 30 процентов, если не найду работу за границей. Отмечу, что многие СМИ переехали из России и не сотрудничают с журналистами, оставшимися там. Поэтому хочу попробовать устроиться в такие издания. Но рассматриваю вариант поменять профессию.

Как шведы относятся к русским?

Ни разу не сталкивалась с пренебрежительным отношением к русским в Швеции. Однажды мы сидели в ресторане с друзьями, я отошла в уборную, ко мне подошла шведская девушка и сказала: "Я слышала, что вы говорите на русском. Вы из России? Мне очень жаль, что вы переживаете это все. Можно я тебя обниму?"

Поделишься лайфхаками для жизни в Швеции?

Шведы очень неторопливые и ленивые. Чтобы добиться чего-то в этой стране (записи к врачу, доставки мебели в срок, документов и вообще всего угодно, нужно учиться грозно говорить на английском. Только в этом случае они будут работать. А еще бровистов, мастеров маникюра нужно искать среди русских. Шведы не умеют в бьюти.

Петербурженка Полина Иванова (имя собеседницы было изменено по ее просьбе) уехала в Грузию еще весной. Несколько лет назад она окончила университет, начала обустраивать свою самостоятельную жизнь, ходила в бассейн, любила посещать выставки, ездить на природу. До февраля этого года и не думала куда-то уезжать, хотела работать "на месте", видеться с родственниками и друзьями, больше узнавать родной Петербург.

Почему ты покинула Россию?

Я переехала в Батуми из Петербурга вместе с молодым человеком в апреле. На это было две причины. Во-первых, компания, в которой работает мой партнёр, релоцировала своих сотрудников. Это было необходимо, так как фирма работает с международными клиентами, и для них было принципиально не сотрудничать с российскими бизнесменами. Во-вторых, внешняя политика России в отношении Украины не соответствует нашим взглядам. Так как появилась такая возможность, мы уехали. Батуми выбрали, потому что там осела компания. Сейчас мы вдвоём переезжаем в столицу на зимнее время.

С какими сложностями ты столкнулась в новой стране?

Какое-то время приходилось пользоваться только наличкой, было тяжело найти определенный товар, но это все мелочи. Большого диссонанса между бытовой жизнью в России и в Грузии не было.

Как в Грузии найти жилье?

Нам очень повезло, так как в момент переезда для сотрудников уже был снят частный дом, где мы вместе и жили эти 5 месяцев. В ином случае поиск жилья, скорее всего, был бы для нас проблемой, так как хороших, комфортных вариантов с уровнем жизни, к которому мы привыкли, не так много. Знаем это по опыту наших знакомых, которым помогали искать квартиру. В Батуми в некоторых квартирах есть плесень, где-то напротив дома стройка, где-то старый ремонт и страшно, что всё развалится.

Пользователи могут поискать сервисы myhome. ge и ss. ge. Также есть Telegram- каналы, в которых публикуют предложения. Можно попробовать через Airbnb, но это в основном краткосрочная аренда. Жилье в Грузии в основном сдают за доллары. Сейчас цена в Тбилиси на евродвушку (комната и гостиная-кухня) начинается от 400 долларов в месяц. Но надо понимать, что это либо вариант не в очень обустроенном месте, либо без бытовых приборов и с "бабушкиным" ремонтом. Либо и то, и то. На комфортное жильё цены стартуют от 500 долларов, и то сейчас это редкость. Так как спрос растет, цены повышаются. Добавлю, что коммунальные услуги в эту стоимость не входят.

Какую сумму нужно ежемесячно получать, чтобы жить в Грузии?

Отталкивайтесь от суммы съема жилья. Мой опыт в Батуми: на двоих около 1700 долларов. Это для комфортной жизни, но без шика: пару-тройку раз в неделю можно ходить в рестораны, периодически ездить на такси, иногда делать небольшие покупки в виде одежды, например, и позволить себе какую-нибудь экскурсию на выходные. Можно уложиться, конечно, и в меньшую сумму. Зависит от того, готовы ли вы пользоваться общественным транспортом, ходить на рынок за продуктами и т. д.

Как ты организовала свой заработок в Грузии?

Я работала в России в сфере медиа, мои обязанности позволяли мне это делать удаленно. Напомню, что российские банковские карты здесь не работают. Мне повезло встретить человека в Батуми, которому для родственников требовались рубли. Я переводила ему, а он отдавал мне наличными лари. В целом это тоже важный вопрос, который надо учитывать при переезде.

Русскоговорящие (так как в Грузии также много людей из Украины и Беларуси) работают в некоторых ресторанах, салонах красоты. Много тех, кто работает сам на себя и предоставляет услуги: ведёт йогу, проводит авторские экскурсии, продаёт сумки ручной работы, фотографирует, учит английскому языку и т.д. При этом я знаю двух людей, которым удалось устроиться в местные организации: няней в детском саду и химиком-технологом. Но зарплата у них низкая. Этого не хватит даже на то, чтобы снять жильё, если вы живете один. В Грузии безработица – одна из главных проблем, поэтому оптимальный вариант – приезжать, если вы удалённо работаете в другой стране или релоцировались в Грузию с негрузинской зарплатой.

Как грузины относятся к русским?

За все время пребывания я не сталкивалась с какой-либо агрессией. Было очень много приятных разговоров с таксистами. Говорю про них, так как в других обстоятельствах я с местными почти не общалась. Если почитать комментарии в соцсетях, то негатива в отношении русских хватает, но против определённой категории людей. Если вести себя вежливо, понимать, что ты в гостях, учитывать непростые отношения России и Грузии, стараться использовать грузинские фразы или хотя бы английские, то всё будет нормально.

Можешь предложить лайфхаки для жизни в Грузии?

Риэлтору платит арендодатель (в редких случаях наоборот). Можно попросить его, чтобы он рассказал вам о других квартирах, которые сдает.

Подписывайтесь на локальные чаты приезжих в Telegram. По ключевым словам там можно найти всю информацию по переезду, где что покупать и т. д.



Цены в соседней Турции в 1,5-2 раза ниже. Дорога из Батуми при быстром прохождении границы не займет больше часа. На данный момент я бы не советовала Грузию для переезда, так как сейчас сюда приехало слишком много людей.

Егор Мацуев – петербуржец. Он окончил физико- математическую школу № 344, потом получил высшее образование в ИТМО на направлении "Робототехника". Во время учебы работал на кафедре и преподавал робототехнику детям в родной школе. Получив образование в магистратуре, занял должность в IT-компании. В этом году он переехал в Нидерланды.

Почему ты покинул Россию?

Я переехал в Нидерланды в город Эйндховен 13 июня. Признаюсь, что всегда хотел жить в Европе. Какое-то время я учился в Германии по обмену, поэтому и искал там работу. Но жизнь сложилась так, что попал в голландскую компанию. Знание немецкого помогает мне в изучении нидерландского.

С какими трудностями ты столкнулся в новой стране?

Я приехал в Голландию один. У меня здесь не было близких людей, поэтому первое время было сложно адаптироваться. Но в Нидерландах живет моя знакомая, с которой я некоторое время учился в Университете из Иннополиса* (город в России), которая и помогла здесь освоиться. На некоторое время я остановился в ее квартире, она сориентировала по бытовым вопросам.

Кроме того, были проблемы с жильем. Заболеваемость коронавирусом спала, в Европу вновь стали возвращаться студенты, которые учатся по обмену, начали приезжать туристы, международные компании расширяли штат сотрудников. Самые дешевые квартиры люди успели разобрать, а самые дорогие остались.

Как в Голландии найти жилье?

В этой стране лучше всего, наверное, искать квартиру через знакомых. Но если их нет, то можно воспользоваться услугами риэлтора или поискать на сайтах Airbnb. Отмечу, что на жилье здесь очереди в 100 человек: ты подаешь заявку, владелец недвижимости приглашает всего десятерых на показ апартаментов, и из этих людей выбирают того, кто больше всех понравится арендодателю. Основной критерий отбора – чем выше и стабильнее доход кандидата, тем больше у него шансов получить свой угол. Отмечу, что стоимость жилья должна составлять не более ⅓ либо ¼ от зарплаты. Поэтому для студентов зачастую такой возможности просто не существует. Интересно, что арендатор не может пригласить пожить в свои апартаменты подругу или товарища, завести животное, если это не было прописано в договоре.

Лессор предлагает кандидатам меблированные и пустые комнаты, где есть только полы и стены. Иногда можно увидеть объявления, где в помещении нет даже пола. Отмечу, что меблированные апартаменты чаще всего сдаются в краткосрочную аренду максимум до года.

Я снимаю апартаменты без мебели (только кухня) за 1300 евро в месяц. Коммунальные услуги мне обходятся в 300 евро.

Какую сумму нужно ежемесячно получать, чтобы жить в Нидерландах?

На еду уходит около 200 евро в месяц, на страховку медицинскую – 130 евро. Как я сказал, жилье мне обходится в 1300 евро, еще 300 я плачу по коммунальным счетам. Добавлю, что нужны деньги на транспорт, он здесь платный. Одна поездка на автобусе обойдется в три евро. Можно оформить за 10 евро персональную карточку OV-chipcard, и тогда транспорт будет дешевле.

Как ты организовал свой заработок в Нидерландах?

Я работаю на нидерландскую компанию в IT-сфере, поэтому здесь особых проблем нет.

Как местные относятся к русским?

К нашему народу здесь относятся лояльно. Знаю, что в компании, где я работаю, даже запретили русофобию, о конфликтах можно рассказать начальству. На улице тоже не замечал, чтобы голландцы обижали русских.

Какими лайфхаками, связанными с жизнью в Нидерландах, можешь поделиться?

Я не советую включать дома газовый котел для отопления апартаментов, так можно сэкономить на оплате коммунальных услуг.

Еще желательно купить свой велосипед. Здесь этим транспортом пользуются многие. Отличная возможность не тратиться на поездки в автобусах и совместить с физической тренировкой.

На работе можно попросить для "удаленки" ноутбук, рабочий стол и стул. Компании стараются создать комфортные условия для сотрудников.

Летом здесь очень много бесплатных музыкальных фестивалей. . Также я нахожу мероприятия, на которых пообщаться в приятной обстановке собираются сотни человек, на сайте meetup.com. Кроме того, во многих городах Нидерландов проводят бесплатные пешеходные экскурсии.

Сюда можно привезти российские права. Их можно поменять на голландские. А вот если этого не сделать, то отмечу, что экзамен по вождению в этой стране сдавать очень сложно.

Фото: Pexels