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Петербуржцы рассказали, как будут поздравлять женщин 8-го марта

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Жители Петербурга рассказали PITER.TV - как будут поздравлять женщин в международный женский день.

Петербуржцы рассказали, как будут праздновать 8 марта и как будут поздравлять девушек, сестер, мам, бабушек.

 Какое значение для вас имеет праздник 8 марта? Как будете поздравлять близких вам людей?

- Буду поздравлять горячо, всех! И конечно же любимые подарки-цветы. 

- Я выиграл игрушку…маме просто скину денежку и этим помогу ей. 

- Ну я выбираю по своему вкусы, что понравится-то и подарю, а девушкам уже приятно, что цветы им принесли.  

Как вы будете отмечать международный женский день?

В кругу семьи, с детьми, буду отмечать праздник 8 марта, как всегда. Я не работаю, пенсионерка, потому что семья теперь у меня самое дорогое. 

Самый радостный день, с хорошим настроением всегда идем на работу, даже если и не надо, обязательно найдем причину и сходим! 

 

Видео и фото - PITER.TV

Теги: 8 марта, 8 марта международный женский день, женский день
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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