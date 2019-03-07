Петербуржцы рассказали, как будут поздравлять женщин 8-го марта

Петербуржцы рассказали, как будут праздновать 8 марта и как будут поздравлять девушек, сестер, мам, бабушек.

Какое значение для вас имеет праздник 8 марта? Как будете поздравлять близких вам людей?

- Буду поздравлять горячо, всех! И конечно же любимые подарки-цветы.

- Я выиграл игрушку…маме просто скину денежку и этим помогу ей.

- Ну я выбираю по своему вкусы, что понравится-то и подарю, а девушкам уже приятно, что цветы им принесли.

Как вы будете отмечать международный женский день?

- В кругу семьи, с детьми, буду отмечать праздник 8 марта, как всегда. Я не работаю, пенсионерка, потому что семья теперь у меня самое дорогое.

- Самый радостный день, с хорошим настроением всегда идем на работу, даже если и не надо, обязательно найдем причину и сходим!