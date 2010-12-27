Петербуржцы распродают книги с автографом Джорджа Мартина

Поклонники "Игры престолов" могут купить автограф любимого писателя через Интернет.

Этот август запомнится для петербуржцев приездом создателя мира “Игры Престолов” - Джорджа Мартина. Писатель впервые посетил Россию. Ради его автографа особо рьяные фанаты готовы были ждать целую ночь у дверей книжного магазина, чтобы успеть заполучить автограф любимого автора в числе одних из первых.

Как стало известно нашей редакции, не все те, кто отстаивал километровые очереди в ожидании Мартина, хотели прикоснуться к прекрасному и получить заветную подпись маэстро. Спустя несколько дней на ресурсе “Авито” в продаже уже появились книги с настоящим автографом писателя. Самая большая цена за один экземпляр книги с подписью составляет 30 тысяч рублей. Не исключено, что в ближайшем будущем появятся и другие предложения о продаже. Как считают многие ценители творчества Джорджа Мартина, со временем стоимость его автографов будет только расти.

Фото: Авито.ру