Петербуржцы раскритиковали еженедельный отчет губернатора Беглова

Губернатор Петербурга Александр Беглов разметил на своей официальной странице во "ВКонтакте" отчет о проделанной за неделю работе правительством города. Петербуржцы удивились, что в перечне мероприятий и новостей у градоначальника нет ни одной острой социальной темы, которые прямо сейчас волнуют горожан. Ни слова не было сказано о проблемах с уборкой снега и льда с городских улиц и о мерах, которые помогли бы Северной столице выбраться из мусорного коллапса.

В понедельник, 24 января, губернатор Петербурга Александр Беглов отчитался на своей официальной странице во "ВКонтакте" об "успехах" за прошедшую неделю. В комментариях к посту петербуржцы отметили, что в перечень событий не попали самые острые вопросы, такие как борьба с некомпетентностью Комблага в вопросах уборки снега и льда с улиц, а также меры, которые разрабатывает Смольный для купирования негативных последствий перехода Петербурга к новой "мусорной" реформе. По сути, градоначальник похвастался успехами девелоперов, опустив более актуальные темы.

Более того, горожане раскритиковали даже те вопросы, которые, казалось бы, должны были обрадовать петербуржцев. Так, губернатор заявил о планах проведения капитального ремонта в 2 000 жилых домах в 2022 году, в которых проживают 400 тыс. петербуржцев. В комментариях горожане усомнились в данном обещании. По их словам, для ремонтных работ нанимаются сомнительные компании, которые ничего не делают.

Капитальный ремонт домов — странный предмет. В планах он есть, по факту же нет. Увы, одно название. А по факту тяп-ляп, и ответственных не найти. ФКР нанимает какие-то сомнительные конторы, которые толком ничего не делают. Пример - ремонт кровли Ланское 12к1. Обещали и водоотливы, и теплоизоляцию кровли и многое другое. По факту ни отливов, ни изоляции (сосульки растут еженедельно, УК сбивать их едва успевает), — рассказал житель Петербурга Михаил.

Также Беглов сообщил, что в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда возложил цветы к Монументу героическим защитникам города. Однако ранее Смольный сократил финансирование фондам помощи блокадникам. В 2021 году из 378 социальных НКО Санкт-Петербурга деньги получили лишь 32, а в 2022 году планируется направить ресурсы лишь в 50 организаций. При этом в 2020 году финансовая помощь была выделена 354 социально-ориентированным НКО.

Тем временем проблемы с вывозом мусора и уборкой наледи остаются наиболее обсуждаемыми в СМИ и социальных сетях, при этом, по данным последних социальных опросов, рейтинг губернатора побил свой исторический минимум.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов