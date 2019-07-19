Петербуржцы провели зарядку в защиту Муринского парка

Горожане против сноса зелёных насаждений.

В пятницу, 19 июля, в 20:00 по московскому времени, у забора, окружающего участок Муринского парка размером в 1,8 гектара, прошла физкультзарядка под лозунгом "В защиту Муринского парка!".

Как известно из петиции, которую создали противники застройки, летом 2018 года участок Муринского парка был передан застройщику ООО "Анна Нова" под строительство второй очереди спортивного комплекса Нова Арена.

Жители Калининского района и всего Петербурга активно пытаются спасти ухоженную территорию парка с многолетними зелёными насаждениями, продвигая свои интересы в социальных сетях и собираясь на разного рода мероприятия за сохранение природного участка.