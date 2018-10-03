Петербуржцы провели массовую зарядку на Невском

Разминку неизвестные спортсмены делали около 7 утра.

Два десятка человек в спортивной форме и с номерами на груди делали зарядку ранним утром 25 марта прямо напротив выхода со станции метро "Гостиный двор". Разминка попала на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Разминку неизвестные спортсмены делали около 7 утра. Некоторых пассажиров метро позабавило это зрелище, а кто-то возмутился отсутствию масок и социальной дистанции.

Спортсмены же отметили, что между ними соблюдено достаточное расстояние, а маски на улице не обязательны. Кто организовал утреннюю зарядку, на данный момент не известно.

Видео: Piter.tv