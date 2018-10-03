Петербуржцы провели массовую зарядку на Невском

Два десятка человек в спортивной форме и с номерами на груди делали зарядку ранним утром 25 марта прямо напротив выхода со станции метро "Гостиный двор". Разминка попала на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.
Разминку неизвестные спортсмены делали около 7 утра. Некоторых пассажиров метро позабавило это зрелище, а кто-то возмутился отсутствию масок и социальной дистанции.
Спортсмены же отметили, что между ними соблюдено достаточное расстояние, а маски на улице не обязательны. Кто организовал утреннюю зарядку, на данный момент не известно.
Видео: Piter.tv
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