Петербуржцы против решения Госдумы о закрытии хостелов в жилых домах

Законопроект принят во многом потому, что в зданиях, где размещены хостелы поступают многочисленные жалобы от жильцов на шум и непристойное поведение со стороны постояльцев хостелов.

Правительство РФ утвердило в третьем чтении новый закон, касающийся запрета размещения хостелов в жилых зданиях. Такое решение крайне возмутило бизнесменов и жителей Северной столицы. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Государственная дума Российской Федерации приняла в окончательном третьем чтении законопроект о запрете размещения хостелов в жилых домах, о чем сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Для города данное решение принесет определенные сложности, учитывая его туристическую популярность среди россиян и жителей других стран.

Законопроект принят во многом потому, что в зданиях, где размещены хостелы поступают многочисленные жалобы от жильцов на шум и непристойное поведение со стороны постояльцев хостелов.

Законопроект, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, был внесен в Госдуму РФ в сентября 2015 года и принят в первом чтении в октябре того же года.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"