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В Госдуме не оценили идею о налоге для владельцев собак

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Назвали её "бредом"

Глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что из-за нового сбора бездомных животных в стране станет ещё больше.

- Я бы предложил брать налог с якутских чиновников, предложивших такой налог, - сказал депутат.

Бурматов назвал инициативу "бредом" и подчеркнул, что "такого налога в России никогда не будет".

Глава экологического комитета считает, что граждане начнут выбрасывать своих собак на улицу из-за нового сбора.

Ранее ввести налог на домашних животных предложила мэр Якутска Сардана Авксентьева. Это, по её мнению, прибавило бы денег на отлов и стерилизацию бездомных собак и кошек.

Теги: госудума, домашние животные, законы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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