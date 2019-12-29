В Госдуме не оценили идею о налоге для владельцев собак

Назвали её "бредом"

Глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что из-за нового сбора бездомных животных в стране станет ещё больше.

- Я бы предложил брать налог с якутских чиновников, предложивших такой налог, - сказал депутат.

Бурматов назвал инициативу "бредом" и подчеркнул, что "такого налога в России никогда не будет".

Глава экологического комитета считает, что граждане начнут выбрасывать своих собак на улицу из-за нового сбора.

Ранее ввести налог на домашних животных предложила мэр Якутска Сардана Авксентьева. Это, по её мнению, прибавило бы денег на отлов и стерилизацию бездомных собак и кошек.