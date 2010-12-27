Петербуржцы просят запретить работу аниматоров-вымогателей на городских улицах

За фотографию туристы вынуждены платить 300-500 рублей, а иностранцы 3000-4000 рублей.

Петербуржцы создали на сайте Change.org петицию, в которой они просят убрать с городским улиц аниматоров-вымогателей. Такие ростовые куклы стоят в Александровском парке, на Невском проспекте и на Дворцовой площади. Они пристают к туристам с предложением сфотографироваться, но потом называют совсем немаленькую сумму за такую услугу.

Автор петиции пишет, что такие аниматоры ведут себя слишком вызывающе и навязчиво: могут схватить за одежду или за руку, преграждают путь, лезут в кадр и так далее. Цена фотографии не обговаривается заранее, после у туриста просят за нее 300-500 рублей, а если это иностранные гости, то и все 3000-4000 рублей.

Петербуржцы отмечают, что эти ростовые куклы не подчиняются никаким нормам и законам, а также не платят налоги. На момент написания материала, петицию подписали 665 человек.

Фото: Change.org