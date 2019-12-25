Петербуржцы признались, что готовы отказаться от новогоднего корпоратива ради премии

В ходе исследования выяснилось, что 55% петербуржцев любят корпоративы.

В Петербурге завершается пора новогодних корпоративов. Аналитики сервиса hh.ru выяснили, любят ли петербуржцы ходить на корпоративы и какую альтернативу им предпочли бы.

В ходе исследования выяснилось, что 55% опрошенных любят корпоративы: 43% петербуржцев считают, что это хороший вариант пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, еще 5% горожан считают, что это отличная возможность принарядиться и показать себя, а еще 7% опрошенных любят поесть за счет компании.

Еще 45% петербуржцев заявили, что вовсе не любят корпоративы. Каждый пятый опрошенный (24%) никогда не ходил на новогодний корпоратив.

Более того, 71% жителей города готовы отказаться от корпоратива ради премии. Среди них: работники производственной сферы (80%), административный персонал (78%) и бухгалтеры (73%). А вот маркетологи, работники сферы продаж и ИТ-специалисты не променяют корпоратив на премию.

Фото: pexels.com