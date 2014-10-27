Петербуржцы предпочитают заводить беспородных кошек

По данным анализа объявлений о продаже кошек оказалось, что у петербуржцев популярностью пользуются беспородные кошки. Они уверенно обошли по числу всех породистых.

Специалисты проанализировали более 100 тысяч рекламных объявлений о продаже кошек. По этим данным исследователи выяснили, какие породы сколько стоят в разных регионах России и какие самые популярные. Это исследование проделало агентство Mediagun.

На территории РФ продают много разных пород кошек. Среди них больше всего представлено мейн-кунов, бенгальских, канадских сфинксов, экзотических, донских сфинксов, шотландских, персидских, сиамских и сибирских усатых домашних животных.

В Петербурге самой большой популярностью пользуются беспородные кошки. Объявлений об их продаже абсолютное большинство. Кошки без особых отличительных черт пользуются популярностью как по всей России , так и в большинстве регионов.

После беспородных популярны шотландцы и британцы. За них заводчики берут около трех тысяч. Также популярны мейн-кун и бенгальская.