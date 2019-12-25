Петербуржцы пожаловались на задержки выплат по больничным

Представители Фонда социального страхования обещают наладить работу в марте.

В субботу, 20 февраля, петербуржцы пожаловались изданию "Фонтанка": уже больше месяца задерживают выплаты по больничным. В управлении Фонда социального страхования никто не берет трубку.

В самом фонде рассказали, что поток документов слишком большой, многие работодатели подают их с ошибками и не хотят исправлять. В ФСС заверили, что работу наладят в марте, деньги имеются, просто нужно подождать. Ежедневно ФСС получает много негативных отзывов в адрес сотрудников, однако изменить ситуацию пока не удается.

С 1 января текущего года в регионе действует проект по выплатам пособий территориальными органами ФСС "Прямые выплаты". Работодатель выдает сотруднику пособие по больничному за первые три дня, остальное выплачивает фонд. Средства приходят на банковский счет или карту.

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