Губернатор рассказал о планах вакцинации до лета

Вакцинация в Петербурге продолжается.

В субботу, 20 февраля, губернатор Александр Беглов рассказал в эфире "Радио России" о планах по вакцинации Петербурга до лета 2021 года.

По словам чиновника, вакцинация – решающий фактор в борьбе с пандемией. Масштабы прививочной кампании постепенно наращивают. Так, с 24 февраля у горожан появится возможность привиться в пяти торговых центрах. Проводить вакцинацию будут сотрудники и государственных, и частных медучреждений. Осмотр врача и сама прививка бесплатные.

Беглов напомнил, что планируется привить 1 миллион 200 тысяч петербуржцев. По мнению Смольного именно вакцинация "позволит предотвратить очередную волну коронавируса или снизить ее негативное воздействие на человека".

Ранее мы писали, что стало известно, какие документы понадобятся для вакцинации от COVID-19 в ТЦ Петербурга.

Фото: Piter.TV