Петербуржцы пожаловались на сбои в работе интернета SkyNet

Проблемы с доступом в сеть затронули Петербург и несколько регионов.

Вечером 13 января жители Санкт-Петербурга начали массово сообщать о сбоях в работе интернет-провайдера SkyNet, пользователи указывают на проблемы с домашним доступом в сеть.

Сообщения о неполадках стали поступать во второй половине дня. Читатели издания "Фонтанка" сообщили, что соединение с интернетом либо отсутствует, либо работает с перебоями, что затрудняет использование онлайн-сервисов. Согласно данным сервиса "Downdetector", по состоянию на 20 часов за последний час было зафиксировано более 600 жалоб на работу SkyNet. Основное число обращений поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Кроме того, проблемы были отмечены пользователями в Вологодской и Новгородской областях. В комментариях люди указывают, что у них не загружаются сайты и отсутствует стабильное соединение. Часть абонентов также сообщает о невозможности войти в личный кабинет на официальном сайте провайдера. Информация о причинах сбоя и сроках восстановления работы сети на момент публикации не поступала.

Ранее эксперты рассказали об альтернативных способах навигации.

Фото: pxhere