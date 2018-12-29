В центре Петербурга трещиной пошел маяк, призванный контролировать трещины

В Центральном районе Петербурга местные жители жалуются на потрескавшиеся от старости дома. Очевидцы сфотографировали трещины, проходящие через торец 29 здания по 4-ой Советской улице. По случайности, щель образовалась именно на маяке, который поставили, чтобы контролировать появление новых трещин.
Соседи говорят, что временами слышно, как стены трещат. Несколько раз обращались в управляющую компанию - толку ноль! Обсуждать осыпающуюся штукатурку даже не стану, тут и вовсе без шансов
комментирует ситуацию активистка
Отметим, что местные жители пытаются заставить чиновников решить проблему уже больше года. Петербуржцы добавляют, что подобные трещины не редки для старого фонда.
Орловский, 1/4 - трещины жуть, маячки вроде поставили, все осыпается. Да еще так крышу чинили, что теперь на эту трещину вода стекает, жуть
рассказывает еще одна активистка
Фото: Вконтакте/Центральный район за комфортную среду обитания
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