В центре Петербурга трещиной пошел маяк, призванный контролировать трещины

Градозащитники не могут повлиять на администрацию района, чтобы те занялись проблемой.

В Центральном районе Петербурга местные жители жалуются на потрескавшиеся от старости дома. Очевидцы сфотографировали трещины, проходящие через торец 29 здания по 4-ой Советской улице. По случайности, щель образовалась именно на маяке, который поставили, чтобы контролировать появление новых трещин.

Соседи говорят, что временами слышно, как стены трещат. Несколько раз обращались в управляющую компанию - толку ноль! Обсуждать осыпающуюся штукатурку даже не стану, тут и вовсе без шансов комментирует ситуацию активистка

Отметим, что местные жители пытаются заставить чиновников решить проблему уже больше года. Петербуржцы добавляют, что подобные трещины не редки для старого фонда.

Орловский, 1/4 - трещины жуть, маячки вроде поставили, все осыпается. Да еще так крышу чинили, что теперь на эту трещину вода стекает, жуть рассказывает еще одна активистка

Фото: Вконтакте/Центральный район за комфортную среду обитания