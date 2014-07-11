На Дворцовую пристань вернули отреставрированные скульптуры львов

Реставраторы устранили деформацию медной поверхности и заделали трещины, которые образовались из-за коррозии.

Обновленные скульптуры львов вернули на дворцовую пристань. Об этом 15 декабря пишет "Петербургский дневник".

Реставраторы устранили деформацию медной поверхности и заделали трещины, которые образовались из-за коррозии. Сначала они освободили львов от серой краски и постепенно завершили их расчистку, фиксируя места сколов и трещин.

В этом году львам исполняется 190 лет с момента их появления на набережной. До настоящего момента львов реставрировали в 2006-2007 годах. На реставрацию скульптуры забрали в сентябре.

Фото: Piter.tv

