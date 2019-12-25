Жители Красногвардейского района выстроились в очередь в ОФМС для оформления загранпаспорта

В отдела по вопросам миграции по Красногвардейскому району ГУ МВД на Большеохтинском проспекте днем 5 апреля скопились очереди. Об этом сообщил очевидец в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Автор фото обращает внимание на нарушение "антиковидных" мер. По всей видимости, таких, как социальная дистанция.
Очередь на фотографирование на загранпаспорт, на получение и подачу документов, все в одну кучу.
написал пользователь.
Очереди образовались несмотря на то, что некоторые услуги оказываются по предварительной записи.
Некоторые комментаторы удивились желанию граждан оформить загранпаспорт в "коронавирусный" период, однако в часть стран при наличии необходимых документов россияне могут попасть, например, в Турцию, Грецию, Грузию.
Фото: vk.com/spb_today_unreleased
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