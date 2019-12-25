Жители Красногвардейского района выстроились в очередь в ОФМС для оформления загранпаспорта

Также подать документы можно на сайте Госуслуг или в МФЦ.

В отдела по вопросам миграции по Красногвардейскому району ГУ МВД на Большеохтинском проспекте днем 5 апреля скопились очереди. Об этом сообщил очевидец в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Автор фото обращает внимание на нарушение "антиковидных" мер. По всей видимости, таких, как социальная дистанция.

Очередь на фотографирование на загранпаспорт, на получение и подачу документов, все в одну кучу. написал пользователь.

Очереди образовались несмотря на то, что некоторые услуги оказываются по предварительной записи.

Некоторые комментаторы удивились желанию граждан оформить загранпаспорт в "коронавирусный" период, однако в часть стран при наличии необходимых документов россияне могут попасть, например, в Турцию, Грецию, Грузию.

Фото: vk.com/spb_today_unreleased