Петербуржцы пожаловались на дымку с Финского залива

Некоторые жители почувствовали запах гари.

В среду, 13 апреля, с Финского залива на город опустилась дымка, которая встревожила жителей юго-запада Петербурга. В социальных сетях петербуржцы обсуждали это явление.

В районе Ленинского проспекта и проспекта Героев можно было наблюдать туман. Горожане писали, что "что за туман вдруг образовался со стороны залива? Буквально 30 минут тому назад все было нормально, а сейчас... Люди говорят, что болит голова и першит горло".

Некоторые жители почувствовали запах гари. Другие утверждают, что это обычный утренний туман, который поднялся от воды и тающего льда из-за перепада температуры.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 13 апреля потеплеет до +12 градусов. При этом ночью местами на дорогах возможна гололедица.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб