Петербуржцы поздравляют аэропорт Пулково с Днем рождения

В честь праздника пользователи Instagram поделились архивными фотографиями аэропорта.

В среду, 24 июня, День рождения отмечает петербургский аэропорт Пулково. О 88-летии воздушной гавани рассказали в пресс-службе аэропорта.

В честь праздника пользователей Instagram попросили поделиться архивными фотографиями аэропорта, сделанными в разные годы.

"На протяжении многих лет вы выбираете аэропорт Петербурга как отправную точку для своих путешествий по всему миру и как воздушные ворота в Северную столицу России, и мы это ценим" Рассказали в пресс-службе

Отметим, что современное название небесного причала появилось лишь в 1973 году. До этого аэропорт носил название "Шоссейная", которое он получил от ближайшей железнодорожной станции.

Ранее мы писали, что один из комплексов "Пулково" выставят на торги почти за 20 млн рублей.

Фото: Pixabay