Петербуржцы потратили на бани 6,3 млн рублей за последнюю неделю года

За последнюю неделю 2020-го года петербуржцы потратили на парные 6,3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба банка "ВТБ". За месяц бани заработали 26 млн рублей.
Аналитики обратили внимание на то, что с каждой неделей декабря петербуржцы посещали парные реже. Обратная тенденция наблюдается в Москве. Показатель за первый зимний месяц оказался на 47% меньше, чем в 2019-м году. К началу месяца падение составляло 16%.
Как ранее сообщил Piter.TV, при этом спрос на товары для бани вырос на 150%.
Фото: pixabay.com
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