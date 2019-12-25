В Петербурге в преддверии Нового года спрос на товары для бани вырос на 150%

Больше всего жителей города интересуют веники и банные халаты для малышей.

В преддверии Нового года в России вырос спрос на товары для бани и сауны. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Wildberries.

Рекордный рост продаж товаров для бани зафиксировали в Чувашии. Жители этого региона стали интересоваться банными принадлежностями на 391% больше. Также в топ-3 вошли Бурятия, где спрос вырос на 303% и Калининградская область (+284%).

В Петербурге товарами для бани и сауны стали интересоваться на 149% больше, в Москве – на 117%.

Наибольшим спросом пользуются веники и банные халаты для малышей. Кроме того, россияне заинтересованы в покупке килт для взрослых, шапок, рукавиц и полотенец для бань.

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