Петербуржцы послушали "колыбельную" от трактора

На улице Рубинштейна снегоуборочный трактор исполнил "концерт".

В ночь на 6 января на улице Рубинштейна снегоуборочный трактор исполнил настоящий концерт. О "колыбельной" на ночь рассказали очевидцы.

"Дорогие соседи! Как вам колыбельная? Одного не понимаю — это надо делать в час ночи? У меня окна во двор, звуки такие, будто война началась, танки по городу ездят" - написала пользовательница группы "ВКонтакте" "Жители улицы Рубинштейна".

По словам местных жителей, уборка продолжалась почти до 6 часов утра. Отметим, что качеством уборки петербуржцы остались не очень довольны.

Петербуржцы звонили в комитет по благоустройству, но там ответили, что регламент комитета предполагает ночную уборку. В полиции города на жалобы местных жителей не отреагировали.

Видео: ВКонтакте/Жители улицы Рубинштейна, Петербург