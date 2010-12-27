Петербуржцы попробуют корюшку от Бузовой

Известная телеведущая Ольга Бузова откроет ресторан в Петербурге.

Телеведущая и певица Ольга Бузова откроет собственный ресторан в Петербурге. В отличие от московских заведений, в петербургском будут подавать корюшку. Об этом сообщает "78".

Открытие планируется в ближайшее время. А вот где именно будет новый BUZFood неизвестно.

Отметим, что в начале этого лета Ольга Бузова открыла свой первый ресторан на Цветном бульваре в Москве. Скоро состоится открытие второго заведения на Новом Арбате.

Ранее на сайте: Ольгу Бузову застали с участником "Замуж за Бузову" в Сочи.

Фото:ВКонтакте/ОЛЬГА БУЗОВА | OLGA BUZOVA - ОФИЦИАЛЬНО