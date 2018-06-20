  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Елизавета Боярская сменила имидж
Сегодня, 19:19
147
TretyakovaS

Елизавета Боярская сменила имидж

0 0

Звезда поделилась фотографией в Instagram.

Актриса Елизавета Боярская предстала перед фанатами в новом образе. На своей страничке в Instagram она опубликовала фотографию в стиле крутой рокерши. 

"Весна. Я люблю весну. О чем поют в моем дворе кошки? Нет, нет, нет, нет, я не усну", — сопроводила Боярская фотографию строчками из песни Виктора Цоя "Весна".

 Под фото Боярская добавила хештег #цойжив. Стоит отметить, что подписчики пришли в восторг от нового образа. 

Фото: Instagram/lizavetabo; ВКонтакте/Лиза Боярская ● Liza Boyarskaya 

Теги: елизавета боярская, новости шоубиза
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий