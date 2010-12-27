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Ольгу Бузову застали с участником "Замуж за Бузову" в Сочи
Сегодня, 17:52
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alexandra08
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Ольгу Бузову застали с участником "Замуж за Бузову" в Сочи

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Им оказался сочинский ведущий мероприятий Сергей Зеленский.

В конце августа на ТНТ выйдет  шоу "Замуж за Бузову". Популярная телеведущая будет искать новую любовь. Съемки программы уже закончены, и значит мужчина, сумевший завоевать Бузову, известен, однако тщательно скрывается от СМИ.

Однако поклонники сумели выяснить, с кем же теперь встречается телеведущая.  Недавно звезду  "Дома-2", приехавшую в Сочи, застали на свидании с одним из участников проекта "Замуж за Бузову". Им оказался сочинский ведущий Сергей Зеленский. Пара поужинала в рыбном ресторане, потом они отправились на прогулку. Видео с романтического свидания выложили на портале Super.RU.

Поклонники артистки по-разному отреагировали на новость. Некоторые подумали, что молодые люди просто пиарятся, а на самом деле у них нет отношений.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова подала в суд на петербургские рестораны.

Теги: замуж за бузову , ольга бузова , сочи
Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса России

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