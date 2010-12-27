Ольга Бузова намерена судиться с караоке-барами Петербурга

Претензии возникли из-за того, что в ресторанах и барах включают хиты певицы без ее ведома.

Продюсерский центр Ольги Бузовой начал судебные процессы против караоке-баров и ресторанов Петербурга. Сообщили в Арбитражном суде города.

Дело в том, что звезда недовольна тем, что во многих заведениях проигрывают ее хиты без согласия певицы. В частности иск на сумму в 232 тысячи рублей подан на ресторан Del Mar за воспроизведение песен "Мало половин" и "Под звуки поцелуев".

Так, небольшими математическими вычислениями можно подытожить, что одна песня Ольги стоит 116 тысяч рублей.

Также продюсерский центр подал иски и на некоторые бары города. В списке оказались более поздние хиты звезды "Дома-2" - "Хит парад" и "Нам будет жарко".

Фото: Ольга Бузова/ВК