Петербуржцы показали, как ставят подпись за кандидатуру Беглова на выборах губернатора

В соцсетях петербуржцы поделились, как оставили свои подписи за Александра Беглова.

Петербуржцы продолжают ставить подписи в поддержку врио главы Санкт-Петербурга Александра Беглова, заявившего о намерении баллотироваться на пост губернатора Северной столицы.

Пункты сбора подписей расположены в вестибюлях станций метрополитена и торгово-развлекательных центрах города. Многие горожане рассказывают в социальных сетях о поддержке врио губернатора на грядущих выборах, отмечая, что приняли такое решение, поскольку альтернативы нет.

#ЗаБеглова, я в этом году проголосую за тебя, альтернативы нет. Лазиз Шакуров

"За процветание и за будущее народа", - написал Андрей Максимов. "За Беглова", - лаконично добавил Иван Величаев.

Отметим, за неделю до конца срока сбора подписей волонтеры уже собрали 76 тысяч автографов петербуржцев, необходимых для регистрации кандидатуры Белова. Однако подписи собираются с запасом, поскольку контролирующий орган может забраковать часть бланков из-за неточностей и ошибок. Выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября.

Фото: социальные сети; пресс-служба Смольного