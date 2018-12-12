Петербуржцы почувствовали запах газа в Купчине: на место выехал глава местной администрации

На данный момент аварийные бригады ищут источник запаха.

Жители Фрунзенского района сообщили о сильном запахе газа на пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы, а также на перекрестке между Будапештской улицей и Турку. На данный момент очевидцы оповестили аварийные службы о проблеме. Они заявили, что невозможно открыть окна, чтобы не надышаться этим "ароматом".

На месте работает аварийная бригада. Причины жалоб выясняются, ситуация держится на контроле. говорится в официальном сообщении пресс-служба администрации

По данным от пресс-службы администрации района, на место уже выехала бригада ремонтников. Однако, причину запаха установить не удалось. Специалисты проверяют подвальные помещения, квартиры и канализационные люки. Также на участок выехал глава района.

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Фото: пресс-служба администрации Фрунзенского района.