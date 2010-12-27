Петербуржцы отыскали спасенную из запертой "Лады" собаку

Животное получило кличку и новый дом.

Петербуржцы спасли собаку, запертую в машине в Калининском районе города. Ранее активистам удалось вытащить животное из машины. Однако затем Нора убежала от своих героев. Спустя несколько часов щенка удалось поймать и передать новым владельцам. Об этом сообщила "Фонтанка.ру". В мероприятии участвовало десять добровольцев.

Участница операции по спасению собаки рассказала, что ночь Норма провела в теплой квартире. Животное около двух суток находилось взаперти, без еды. Животное заметили еще 27 ноября около 122 дома корпус 1 по Гражданскому проспекту. Очевидцы заявили, что в припаркованной "Ладе" находится животное. Однако ни правоохранительные органы, ни зоозащитники не смогли оказать помощь. Позже сотрудники МВД получили разрешение на вскрытие двери транспортного средства. У машины отжали дверь. Активистам удалось надеть на собаку ошейник, но щенку все же удалось сбежать.

Ранее Piter.tv писал о том, что собака, выброшенная с 4 этажа в Колпино, нашла новый дом.

Фото: архив Piter.tv

