Петербуржцы оплатили Водоканалу более 34 миллионов рублей в рамках пеневой акции

В акции приняли участие собственники жилых домов, имеющие договоры с предприятием.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" подвело итоги стимулирующей акции "В Новый год без долгов", по условиям которой потребители могли в срок с 1 по 31 декабря 2021 года оплатить имеющиеся долги за поставку холодного водоснабжения и водоотведения без начисления штрафных пени. Петербуржцы погасили задолженность, по которой могли быть начислены пени, в размере 34,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В акции приняли участие собственники жилых домов, имеющие договоры с предприятием. Общее количество таких потребителей превышает 140 тысяч человек.

УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК не являлись участниками акции.

Фото: Piter.tv