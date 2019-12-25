Петербуржцы обращаются онлайн к депутатам Госдумы по вопросам коронавируса

Депутаты призвали граждан не паниковать.

В четверг, 26 марта, стало известно о том, что в Петербурге горожане могут обращаються онлайн к депутатам Госдумы по вопросам коронавируса. Об этом сообщили в ведомстве.

Депутаты призвали граждан не паниковать.

"Сегодня не нужно поддаваться панике, а строго следовать рекомендациям Роспотребнадзора и предписаниям федерального и местного правительства", —сказано в сообщении.

Отмечается, что после одного из звонков депутаты направили запрос в адрес вице-губернатора Северной столицы. Как оказалось, в петербурге из-за пандемии коронавируса онкобольные горожане вынуждены ждать своего приема в очереди на улице.

Ранее мы сообщали о том, что на следующей неделе общественный транспорт Петербурга будет работать по графику воскресенья.

Фото:Piter.TV