Петербуржцы обнаружили мертвую рыбу на Лахтинском разливе

Днем 11 января пользователи сети ВКонтакте поделились фотографиями мертвой рыбы на Лахтинском разливе. Причины массовой гибели рыб никто не знает.
На некоторых фотографиях видно, что у рыб повреждены глаза, однако непонятно из-за чего. Участники "Соседи СПЧ Приморский район" активно обсуждали находку и делились своими предположениями. Горожане считают, что рыба могла погибнуть из-за частого мытья машин у разлива.
"Штормом об камни , а туда прибило волной", - предположила одна из жительниц. Очевидцы также поделились, что осенью похожая ситуаця наблюдалась на Ласковом пляже.
Фото: ВКонтакте/"Соседи СПЧ Приморский район".
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