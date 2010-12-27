Петербуржцы обеспокоились ярко-оранжевыми облаками, исходящими от Кировского завода. Ою этом они сообщили в соцсетях.
От Кировского завода исходят ярко оранжевые дымные облака без запаха и устремляются в сторону ЗСД
отмечает горожанин
Очевидец отметил, что через 10 минут после "столкновения" с этим облаком, у него заболела голова.
На кадрах видно, что территорию вокруг завода окутал яркий оранжевый туман.
Ранее мы сообщали о том, что в Приморском районе целый квартал лишился электричества
Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк