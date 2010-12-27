Очевидец отметил, что через 10 минут после "столкновения" с этим облаком, у него заболела голова.

Петербуржцы обеспокоились ярко-оранжевыми облаками, исходящими от Кировского завода. Ою этом они сообщили в соцсетях.

От Кировского завода исходят ярко оранжевые дымные облака без запаха и устремляются в сторону ЗСД отмечает горожанин

Очевидец отметил, что через 10 минут после "столкновения" с этим облаком, у него заболела голова.

На кадрах видно, что территорию вокруг завода окутал яркий оранжевый туман.

Ранее мы сообщали о том, что в Приморском районе целый квартал лишился электричества

Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк