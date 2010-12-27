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Петербуржцы обеспокоились ярко-оранжевыми облаками, исходящими от Кировского завода
Сегодня, 21:41
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IRINA_CHALKINA
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Петербуржцы обеспокоились ярко-оранжевыми облаками, исходящими от Кировского завода

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Очевидец отметил, что через 10 минут после "столкновения" с этим облаком, у него заболела голова.

Петербуржцы обеспокоились ярко-оранжевыми облаками, исходящими от Кировского завода. Ою этом они сообщили в соцсетях.

 От Кировского завода  исходят ярко оранжевые дымные облака без запаха и устремляются в сторону ЗСД

отмечает горожанин

Очевидец отметил, что через 10 минут после "столкновения" с этим облаком, у него заболела голова.

На кадрах видно, что территорию вокруг завода окутал яркий оранжевый туман. 

Ранее мы сообщали о том, что в Приморском районе целый квартал лишился электричества 

Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк

 

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Теги: кировский завод , петербург , петербуржцы жалуются , экология
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество Здоровье

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