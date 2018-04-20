Петербуржцы обеспокоены отменой маршрутных автобусов в 2020 году

К июлю следующего года город перейдет на новую систему обслуживания пассажиров наземного транспорта.

Жители Петербурга обсуждают переход города на новую систему обслуживания пассажиров наземного транспорта. К июлю следующего года транспорт затронет ряд изменений. Сейчас специалисты проектируют обновленную маршрутную сеть Петербурга.

В некоторых районах города планируют отменить все маршрутки, заменив их автобусами. Это вызывает опасения горожан. Например, в Рыбацком закроют К-53, К-97, К-170 и К-239, вместо них запустят единственный социальный маршрут № 270.

Часть уникальных маршрутов не будут заменять, что может ухудшить транспортную ситуацию в городе. Такая ситуация может произойти с маршрутом К-217 во Фрунзенском районе, его уберут без дублирования.

Петербуржцы могут самостоятельно принять участие в создании новой маршрутной сети Северной столицы. Жителей просят направлять предложения в Комитет по транспорту или в СПб ГКУ "Организатор перевозок".