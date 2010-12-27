Во время ремонта "Академической" автобусы и маршрутки будут ходить по новым трассам

В Петербурге изменится множество маршрутов из-за закрытия станции метро "Академическая".

В Петербурге Комитет по транспорту изменит трассы общественных автобусных маршрутов, которые останавливаются у станции метро "Академическая". Сообщается, что летом, когда станцию закроют на ремонт, маршруты продлят до "Гражданского проспекта".

Перемены коснутся следующих автобусов: №№ 102, 153 и 178. Трассу маршрута № 61 изменят с прохождением станции метро "Политехническая", где на улице Гидротехников поставят временную остановка. Трамвайный маршрут № 38 будет доезжать лишь до железнодорожной станции "Кушелевка", а трамвайный маршрут № 61 наоборот продлится до станции метро "Выборгская".

Изменения коснутся и коммерческих маршруток: № К-50 продлевается до Нартовской улицы в связи с закрытием № К-330; маршруты К-9, К-72 и К-193 изменяются с учётом подвоза граждан к станции метро "Политехническая"; маршрут № К-278А изменяется с учётом подвоза граждан к станции метро "Площадь Мужества" и отмены левых поворотов на перекрёстке Гражданского проспекта и проспекта Науки; изменяется маршрут № К-325 на участке прохождения по Учебному переулку.