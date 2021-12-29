В 2021 году этим маршрутом воспользовались 8,5 млн. пассажиров.

В среду, 12 января, в пресс-службе "Пассажиравтотранс" сообщили, что маршрут № 39 возглавил топ-5 самых популярных автобусных линий Петербурга. В 2021 году он перевез 8,5 млн. пассажиров. Предполагается, что на уровень пассажиропотока повлияла туристическая активность населения, а также востребованность маршрута у жителей Московского района.

Помимо этого в пятерку лидеров вошли автобусы №№ 2, 27, 93, 74. Автобусы на каждой из этих линий перевезли более 6 млн. человек. Отмечается, что маршрут №2 является одним из старейших линий, которая пролегала от Балтийского вокзала до завода "Красный путиловец" в 1927 году. Остальные трассы формировались в 1950-70-е годы и менялись вместе с развивающимся Ленинградом.

В предприятии уточнили, что в 2020-2021 году на линию вышли более 370 новых автобусов.

Фото: Piter.tv