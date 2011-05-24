Петербуржцы не смогут увидеть 8 ноября "кровавую" луну

"Кровавую" луну можно будет увидеть в 11:01 по московскому времени.

Во вторник, 8 ноября, произойдет полное затмение Луны. В Петербурге его наблюдать невозможно потому, что явление будет дневное время, когда Луна находится ниже горизонта.

"Кровавую" луну можно будет увидеть в 11:01 по московскому времени и достигнет максимальной фазы в 13:59. Окончание лунного затмения ожидается в 16:56.

Увидеть явление смогут жители восточных регионов России. Если позволит погода, они смогут увидеть "кровавую" Луну, а также покрытие затмившейся Луной планеты Уран.

Солнечное затмение в Петербурге: люди делятся фото в соцсетях. Это явление можно увидеть и в Петербурге, но только до 14:37.

Фото: pxhere

