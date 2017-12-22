В Петербурге остановили ввоз 19 тонн чилийских мидий в ракушках

Россельхознадзор отказался принимать мидии из Чили из-за отсутствия разрешающих документов на ввоз.

Инспекция Россельхознадзора задержала в Петербурга ввоз крупной партии мидий в ракушках. Сообщается, что импортный груз прибыл в Северную столицу из Чили.

На таможне остановили перемещение 19 тонн морской продукции. В настоящее время мидии находятся на временном хранении “Петролеспорта”. Причиной задержки ввоза стало отсутствие уведомления о прибытии товара от ответственны органов Чили.

Теперь специалисты ждут разъяснений относительно происхождения груза от государственной ветеринарной службы страны-отправителя.