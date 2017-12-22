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В Петербурге остановили ввоз 19 тонн чилийских мидий в ракушках
Сегодня, 12:46
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lesjasap
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В Петербурге остановили ввоз 19 тонн чилийских мидий в ракушках

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Россельхознадзор отказался принимать мидии из Чили из-за отсутствия разрешающих документов на ввоз.

Инспекция Россельхознадзора задержала в Петербурга ввоз крупной партии мидий в ракушках. Сообщается, что импортный груз прибыл в Северную столицу из Чили.
 
На таможне остановили перемещение 19 тонн морской продукции. В настоящее время мидии находятся на временном хранении “Петролеспорта”. Причиной задержки ввоза стало отсутствие уведомления о прибытии товара от ответственны органов Чили.
 
Теперь специалисты ждут разъяснений относительно происхождения груза от государственной ветеринарной службы страны-отправителя.
Теги: ввоз , мидии , ракушки , чили , экспорт
Категории: Новости СПб

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