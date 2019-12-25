Петербуржцы не могли попасть домой из-за несогласованной акции

Жители Центрального района не могли попасть домой, даже при условии прописки, их просто не пропускали сотрудники правоохранительных органов.

Вечером 21 апреля в Петербурге прошла несанкционированная акция. В сложной ситуации оказались не только участники митинга, но и простые жители Центрального района.

Из-за акции центральные улицы были полностью перекрыты, трамваи и автобусы ходили в ограниченном режиме, центральные станции метро также закрылись на вход и выход.

Жители Центрального района не могли попасть домой, даже при условии прописки, их просто не пропускали сотрудники правоохранительных органов. Корреспондент Piter.TV столкнулся со следующей ситуацией: на Рубинштейна пешеход азиатской внешности хотел пройти через толпу силовиков с просьбой пустить его домой. На что ему один из полицейских ответил, чтобы он "уезжал к себе на родину".

В митинге в Петербурге приняли участие порядка 4,5 тыс. человек.

Фото: Piter.tv