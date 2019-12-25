Петербуржцы назвали самые крупные статьи расходов

Больше половины опрошенных тратят много денег на продукты и услуги ЖКХ.

В пятницу, 26 ноября, в пресс-службе "Авито" сообщили Piter.tv о результатах совместного с финтех-компанией "Деньги Вперед" результатами исследования, в ходе которого петербуржцы назвали самые крупные ежемесячные траты.

Так, например, многие тратят большую часть дохода на продукты и услуги ЖКХ. Большинству респондентов (61%) удается откладывать лишь менее четверти своего дохода. 74% опрошенных петербуржцев тратят на продукты питания, 49% – на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, 24% – на кредиты. Одежду и обувь выбрали 20% респондентов, расходы на интернет и телефон – 7%, а покупки для дома (бытовая техника, мебель и др.) – 20%. Расходы на здоровье и медицину отметили 14% опрошенных. Обслуживание автомобиля и транспортные расходы в приоритете у 16%. Развлечения интересуют 8% респондентов.

Эксперты также отметили, что в целом по России структура трат различается в зависимости от пола и возраста. Например, молодежь чаще выбирает трату денег на развлечения или образование, тогда как основные материальные потребности опрошенных старшего возраста скорее бытовые.

Не удивляет тот факт, что большую часть доходов россияне тратят на продукты питания и ЖКХ, однако, то, что для трети самой затратной статьей расходов стали кредиты – неприятный сюрприз. Оптимальной долей кредитов в ежемесячных расходах не зря считаются 40% от общего дохода – соблюдение этого правила призвано не допустить повышенной закредитованности, которая, увы, в 2021 вышла на рекордный уровень. Павел Гужиков, основатель и СЕО финтех-компании "Деньги Вперед"

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