Петербуржцы назвали размер своих трат на кофе

Большинство петербуржцев тратят на кофе до тысячи рублей в месяц.

Во вторник, 14 декабря, Piter.tv сообщили результаты опроса, проведенного международным логистическим оператором СДЭК и онлайн-ритейлером Самокат среди 1227 респондентов в возрасте старше 18 лет из всех федеральных округов. О высоких тратах на кофе говорили преимущественно москвичи, петербуржцы, жители Новосибирской области, Челябинской области и Татарстана.

Так, среди опрошенных петербуржцев 70% назвали себя кофеманами. Около 60% тратят на кофе каждый месяц до тысячи рублей в месяц. Каждый седьмой (15%) тратит 1-2 тысячи рублей в месяц, столько же – 2-3 тысячи в месяц. А каждый десятый (10%) тратит больше трех тысяч рублей в месяц.

Также растет спрос на кофе для самостоятельного приготовления. Так, в январе-ноябре спрос на такой кофе вырос в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом. Горожане отдают предпочтение дрип-кофе, кофе в зернах и капсульному кофе.

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