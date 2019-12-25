Петербуржцы назвали идеальный автомобиль для супергероя

Жители Петербурга поделились своим мнением по поводу того, какой автомобиль идеально подходит супергерою. Опрос провели эксперты сервиса "Авито".
Многие респонденты видят супергероя за рулем черного внедорожника (36%). 37% опрошенных назвали лучшим транспортом спорткар.
Что касается марок, на первом месте оказался Lamborghini (15%). Далее следуют BMW (11%) и Ferrari (7%). Главными характеристиками "супергеройской" машины многие назвали технологичность, бронезащиту и высокую мощность.
Респонденты добавили, что хотели бы поучиться вождению у Джеймса Бонда или Бэтмена.
Ранее были названы имена мужчин, которые чаще всего попадают в аварию.
Фото: pexels.com
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