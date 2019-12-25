Петербуржцы назвали идеальный автомобиль для супергероя

Главными характеристиками такого авто многие назвали технологичность, бронезащиту и высокую мощность.

Жители Петербурга поделились своим мнением по поводу того, какой автомобиль идеально подходит супергерою. Опрос провели эксперты сервиса "Авито".

Многие респонденты видят супергероя за рулем черного внедорожника (36%). 37% опрошенных назвали лучшим транспортом спорткар.

Что касается марок, на первом месте оказался Lamborghini (15%). Далее следуют BMW (11%) и Ferrari (7%). Главными характеристиками "супергеройской" машины многие назвали технологичность, бронезащиту и высокую мощность.

Респонденты добавили, что хотели бы поучиться вождению у Джеймса Бонда или Бэтмена.

Ранее были названы имена мужчин, которые чаще всего попадают в аварию.

Фото: pexels.com