Названы имена мужчин, которые чаще всего попадают в аварию

В преддверии 23 февраля страховая компания "Согласие" подсчитала, какой была аварийность среди клиентов-мужчин в 2021 году. Самыми неосторожными оказались водители Семёны. Частота убытков по автокаско у них составила 43,3%.
Второе место в "аварийном рейтинге" заняли водители по имени Марк (41,4%). В первую тройку попали Степаны (35,5%). В топ-5 также оказались Никиты (34,8%) и Данилы (34,5%).
Самыми аккуратными водителями признаны Артёмы, Ярославы, Яковы, Германы и Геннадии.
По данным "Согласия", женщины-водители, по сравнению с мужчинами, наносят автомобилю в авариях менее серьезные повреждения. Средний убыток по каско у автоледи на 9% меньше, чем у мужчины. При этом частота убытков у женщин в среднем немного выше – 12% против 11%.
Ранее мы писали, что Петербург занял вторую строчку в рейтинге регионов по качеству жизни.
Фото: pexels.com
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