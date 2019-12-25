Названы имена мужчин, которые чаще всего попадают в аварию

Самыми неосторожными водителями оказались Семёны.

В преддверии 23 февраля страховая компания "Согласие" подсчитала, какой была аварийность среди клиентов-мужчин в 2021 году. Самыми неосторожными оказались водители Семёны. Частота убытков по автокаско у них составила 43,3%.

Второе место в "аварийном рейтинге" заняли водители по имени Марк (41,4%). В первую тройку попали Степаны (35,5%). В топ-5 также оказались Никиты (34,8%) и Данилы (34,5%).

Самыми аккуратными водителями признаны Артёмы, Ярославы, Яковы, Германы и Геннадии.

По данным "Согласия", женщины-водители, по сравнению с мужчинами, наносят автомобилю в авариях менее серьезные повреждения. Средний убыток по каско у автоледи на 9% меньше, чем у мужчины. При этом частота убытков у женщин в среднем немного выше – 12% против 11%.

Ранее мы писали, что Петербург занял вторую строчку в рейтинге регионов по качеству жизни.

Фото: pexels.com