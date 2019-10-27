Петербуржцы написали географический диктант, собравшей вопросы из 13 стран мира

Результаты диктанта станут известны 21 декабря.

В Санкт-Петербурге состоялся 11-й Географический диктант, организованный Русским географическим обществом. Как сообщает пресс-служба вице-губернатора Евгения Разумишкина, в этом году просветительская акция приобрела международный масштаб — на конкурс поступило 1019 уникальных вопросов от авторов из 13 зарубежных стран и России.

Уверен, что участие в диктанте стало для многих не только проверкой знаний, но и возможностью вновь прикоснуться к истории, культуре и географическому наследию нашей страны. Был рад лично присоединиться к акции/ Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга, курирующий вопросы городского хозяйства, жилищной политики и благоустройства

За шесть лет проведения конкурса организационный комитет собрал уже более 4,5 тысячи вопросов от любителей географии со всего мира. В 2025 году диктант посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

Фото: Telegram / Раzумишкин